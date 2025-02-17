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Коммерсантъ FM
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Курских депутатов обязали сообщать о выезде за рубеж

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев на заседании правительства региона рассказал, что депутаты и сотрудники парламента будут уведомлять о выезде за пределы Российской Федерации. Такое распоряжение было выпущено в связи с действующими в регионе режимами контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации.

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев

Фото: Курская областная дума

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев

Фото: Курская областная дума

В конце января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что чиновников обяжут сообщать о поездках за границу. Такое решение было принято после того, как теперь уже бывшая врио министра охраны объектов культурного наследия Ирина Мусьял провела отпуск в Индии. Господин Хинштейн раскритиковал ее, заявив, что отпуск за пределами РФ является неуместным.

Два года назад депутат Курской областной думы Максим Васильев оказался в центре скандала из-за новогоднего отпуска за границей. После публикации в соцсетях видео из Мексики с его участием он лишился поста в комитете облдумы. В данный момент Максим Васильев, выступающий также одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры к строителям линий обороны под Курском, участвует в специальной военной операции.

Сергей Толмачев, Воронеж

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