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Бывшего первого замгубернатора Югры Шипилова арестовали на два месяца

Бывший первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Алексей Шипилов помещен под стражу на два месяца по делу о взятке, сообщили в СК России по ХМАО-Югре. О его задержании следственный комитет сообщил вечером 14 февраля.

Алексей Шипилов

Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

По версии следствия, Алексей Шипилов получил взятку на сумму не менее 7,5 млн руб. за содействие управляющей компании с 2023 по 2024 год. По версии следствия, он давал незаконные указания главе одного из муниципалитетов для перевода многоквартирных домов под обслуживание этой компанией и оказывал ей покровительство.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора Югры в 2016 году, позже губернатор Наталья Комарова назначила его на должность своего первого заместителя. В октябре 2024 года господин Шипилов подал в отставку. К этому моменту пост главы региона занял Руслан Кухарук.

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