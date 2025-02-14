В ХМАО задержан бывший первый заместитель губернатора Алексей Шипилов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора Алексея Шипилова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемый получил взятку в размере не менее 7,5 млн руб. за содействие управляющей компании. Он подозревается в даче незаконных указаний главе одного из муниципалитетов об организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в эту компанию, а также в общем покровительстве данной организации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Алексей Шипилов задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора ХМАО в январе 2016 года, позже глава Югры Наталья Комарова назначила его на должность своего первого заместителя. В октябре 2024 года господин Шипилов подал в отставку. К этому моменту пост губернатора занял Руслан Кухарук.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что бывший мэр Сургута Андрей Филатов совместно с представителями управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска участвовали в преступной схеме поборов с подрядчиков, которые обслуживают многоквартирные дома. В период с января 2023 по октябрь 2024 года они получили от подрядчиков более 6 млн руб., в обмен действовали в их интересах и не расторгали с ними договор. Ханты-Мансийский районный суд продлил Андрею Филатову меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 апреля.

Полина Щуцкая