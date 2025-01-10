Бывшему мэру Сургута Андрею Филатову продлили домашний арест

Ханты-Мансийский районный суд продлил до 2 апреля домашний арест бывшему главе Сургута Андрею Филатову, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

Андрей Филатов обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).Нижневартовский городской суд ранее удовлетворил ходатайство СК о заключении его под стражу, но в декабре смягчил меру пресечения, изменив ее на домашний арест.

По версии следствия, Филатов с другими фигурантами создал преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В период с января 2023 по октябрь 2024 года они получили от подрядчиков более 6 млн руб., в обмен действовали в их интересах и не расторгали с ними договор. По сведениям «Ъ-Урал», в деле фигурируют директор и учредитель УК «Диалог» из Нижневартовска Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров.

Анна Капустина