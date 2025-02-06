Воронежский «Факел» обыграл московское «Торпедо» в товарищеском матче

Контрольный матч между воронежским «Факелом» и московским «Торпедо» закончился со счетом 2:1. Он прошел в рамках зимних сборов в турецком Белеке 6 февраля.

На 30-й минуте матча счет открыл бывший футболист «Факела», а ныне нападающий московского «Торпедо» Максим Максимов. На 49-й минуте встречи его сравнял полузащитник Дилан Мертенс. Еще одно очко для воронежцев заработал нападающий Алексей Каштанов на 58-й минуте.

В предыдущем контрольном матче в рамках зимних сборов «Факел» сыграл вничью с нижегородским «Пари НН» (1:1). 14 февраля воронежская команда встретится с клубом «Носаф» из Узбекистана.

В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Из клуба ушли полузащитник Табо Селе, нападающий Евгений Марков и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

Алина Морозова