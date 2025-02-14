Apple собирается представить новое устройство 19 февраля

Глава Apple Тим Кук анонсировал презентацию нового устройства, которая состоится 19 февраля. В посте в соцсети X он призвал пользователей «готовиться к встрече с новым членом семьи».

По слухам, Apple, скорее всего, представит обновленную версию iPhone SE — бюджетной модели, последняя версия которой вышла в 2022 году. Как сообщается, новый iPhone SE внешне будет напоминать iPhone 14, он получит поддержку Apple Intelligence и порт USB-C. Устройство оснастят модемом собственной разработки, процессором A18, увеличенным дисплеем и Face ID.

Новый iPhone SE может получить кнопку Action, аналогичную той, что используется в iPhone 15 Pro, а также одинарную основную камеру. Стоимость новой модели, вероятно, будет выше цены текущего поколения $429 из-за обновленного дизайна и новых функций.

Ранее Bloomberg сообщал, что новый SE может появиться «в ближайшие дни». Также компания может представить новые версии iPad уже к апрелю.

Евгений Федуненко