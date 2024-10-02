Bloomberg: в новом iPhone SE будет поддержка Apple Intelligence

Американская корпорация Apple разрабатывает новую модель iPhone SE, у которой не будет кнопки «Домой», однако появится поддержка ИИ-функций Apple Intelligence. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новое устройство по виду будет напоминать iPhone 14 и сможет распознавать лицо пользователя. В компании, по версии источников Bloomberg, собираются повысить привлекательность продуктов Apple в глазах экономных пользователей, для этого новое бюджетное устройство получит множество нововведений.

Третье поколение iPhone SE, вышедшее в 2022 году, продавалось по цене $429, однако конкуренты предлагали значительно больший функционал за те же деньги. Возможности Apple Intelligence призваны поставить iPhone SE в один ряд со старшими iPhone 15 и iPhone 16.

Евгений Федуненко