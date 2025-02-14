В Белгородской области сбили несколько БПЛА

В Белгородской области сработала система ПВО над Старооскольским округом. Были сбиты несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Все службы работают на местах»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области действуют режим ЧС федерального уровня и режим КТО, регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера, 13 февраля, FPV-дрон атаковал гараж в белгородском селе Новое в Волоконовском районе, в результате местный житель получил осколочные ранения ног. 12 февраля семейная пара пострадала при атаке БПЛА. В тот же день из-за аналогичной атаки в приграничном селе Мокрая Орловка погибла женщина.