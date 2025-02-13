Посол РФ вызван в МИД Молдавии после падения двух БПЛА

Посол России в Кишиневе Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии после того, как в ночь на сегодня, 13 февраля, полиция Молдавии сообщила о нарушении воздушного пространства республики беспилотниками, запущенными с российской стороны. В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что расценивают это как «нарушение своего суверенитета и угрозу миру и безопасности в регионе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Кишиневе Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Посол России в Кишиневе Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Учитывая серьезность этих нарушений, МИД принял решение о срочном вызове аккредитованного посла РФ в Кишиневе для получения официальных разъяснений и выражения решительного протеста в связи с этими неприемлемыми действиями»,— говорится в официальном заявлении, опубликованном сегодня, 13 февраля, на сайте министерства.

В заявлении ведомства подчеркивается, что в МИДе республики «выражают глубокую обеспокоенность и решительно осуждают неоднократное нарушение национального воздушного пространства беспилотниками, запущенными после российских атак на инфраструктуру на юге Украины». «Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан и подчеркивают растущие риски для региональной стабильности»,— указали в дипведомстве.

По информации полиции Молдавии, в ночь на сегодня, 13 февраля, территорию республики пересекли несколько беспилотников, два из которых упали и взорвались в безлюдных районах: один — вблизи города Чумай Тараклийского района, другой — в поле недалеко от городов Чадыр-Лунга и Валя Пержей.

На территории Молдавии с начала боевых действий на территории Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. В сентябре румынское Минобороны начало рассматривать возможный заход российского дрона в воздушное пространство страны. Летом 2024 года в МИД Молдавии вызывали поверенного в делах РФ в Румынии в связи с обнаружением обломков БПЛА российского производства.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая