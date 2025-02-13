МИД КНР отказался комментировать предложение о переговорах по Украине в Китае

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг не стал комментировать появившуюся ранее информацию о том, что китайские власти якобы направляли предложение в Вашингтон провести саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории Китая. Однако заверил, что в Пекине рады видеть усиление кооперации между Москвой и Вашингтоном.

«Россия и США являются влиятельными крупными странами. Китай рад видеть, что РФ и США укрепляют связи и интенсифицируют диалог по ряду международных вопросов»,— сказал Го Цзякунь (цитата по ТАСС).

13 февраля американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что недавно власти КНР через посредников предлагали команде президента США Дональда Трампа организовать саммит с российским лидером Владимиром Путиным на территории Китая. По сведениям WSJ, китайская сторона планировала провести встречу без участия президента Украины Владимира Зеленского и изъявила желание «содействовать усилиям в достижении мира после потенциального перемирия». При этом в Вашингтоне идею восприняли без энтузиазма, отмечается в публикации WSJ.

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялся 12 февраля. По итогам переговоров американский лидер анонсировал «немедленное начало» переговоров по Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны договорились об организации личной встречи. По его словам, Владимир Путин пригласил президента США в Москву. Господин Трамп, говоря о возможной встрече, отметил, что она состоится «в не слишком отдаленном будущем». Переговоры могут пройти в Саудовской Аравии.

О разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Телефонное международное право».

Анастасия Домбицкая