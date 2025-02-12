Медведев назвал удары России по Киеву частью концепции «мира через силу»

Россия наносит ракетные удары по Киеву и использует БПЛА в рамках концепции «мира через силу», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. О серии взрывов в Киеве сегодня сообщала Госслужба Украины по ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале. О достижении на Украине «мира через силу» в январе говорил нынешний глава Пентагона Пит Хегсет.

Дмитрий Медведев добавил, что даже такой подход не всегда может изменить восприятие тех, кто продолжает распространять «чушь про обмен территориями». Об обмене территориями накануне говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он намерен предложить России прямой обмен территориями в случае переговоров. Кремль эту возможность отверг.

«Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США»,— заключил зампред Совбеза. Вчера в интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что хочет получить от Украины $500 млрд редкоземельными ресурсами: «Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я говорю, что хочу их вернуть».