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Коммерсантъ FM
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Трамп приказал отказаться от одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп распорядился перестать выпускать монеты достоинством один цент, так как их чеканка обходится государственной казне слишком дорого.

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили одноцентовые монеты, которые буквально стоили нам больше двух центов. Это расточительство! Я дал указание министру финансов США прекратить выпуск новых одноцентовиков. Давайте избавим бюджет нашей великой страны от ненужных трат, даже от одного лишнего цента»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

В отчете за 2024 финансовый год монетный двор США сообщил, что производство и распространение одноцентовой монеты в США обходится примерно в 3,7 цента. По сравнению с предыдущим годом стоимость выпуска выросла более чем на 20% из-за подорожания металлов, в частности цинка и меди.

О высокой себестоимости одноцентовых монет в США говорили уже многие годы. В прошлом месяце против них высказался и Илон Маск, возглавивший департамента эффективности правительства (DOGE). Среди других громких инициатив господина Маска по сокращению государственных расходов — закрытие Агентства США по международному развитию (USAID), а также финансируемые властями США «Голос Америки» (признан иноагентом в РФ) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательным в РФ).

Кирилл Сарханянц

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