Трамп приказал отказаться от одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп распорядился перестать выпускать монеты достоинством один цент, так как их чеканка обходится государственной казне слишком дорого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили одноцентовые монеты, которые буквально стоили нам больше двух центов. Это расточительство! Я дал указание министру финансов США прекратить выпуск новых одноцентовиков. Давайте избавим бюджет нашей великой страны от ненужных трат, даже от одного лишнего цента»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

В отчете за 2024 финансовый год монетный двор США сообщил, что производство и распространение одноцентовой монеты в США обходится примерно в 3,7 цента. По сравнению с предыдущим годом стоимость выпуска выросла более чем на 20% из-за подорожания металлов, в частности цинка и меди.

О высокой себестоимости одноцентовых монет в США говорили уже многие годы. В прошлом месяце против них высказался и Илон Маск, возглавивший департамента эффективности правительства (DOGE). Среди других громких инициатив господина Маска по сокращению государственных расходов — закрытие Агентства США по международному развитию (USAID), а также финансируемые властями США «Голос Америки» (признан иноагентом в РФ) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательным в РФ).

Кирилл Сарханянц