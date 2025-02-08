«Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море

«Ростелеком» сообщил, что из-за внешнего воздействия был поврежден кабель, проходящий по дну Финского залива. Оператор добавил, что обрыв кабеля не повлиял на работу пользователей.

Сейчас идут работы по восстановлению связи, рассказал оператор ТАСС. Ранее об обрыве кабеля заявила Финская береговая охрана в соцсети X. В ведомстве страны сказали, что на месте повреждения находится российское судно, которое занято ремонтом оборванного кабеля. «Охрана Финского залива следит за выполнением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования исключительной экономической зоны в Финском заливе»,— добавили там.

В конце декабря был поврежден подводный кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. В конце января в Балтийском море был поврежден еще один оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания.

Финляндия подозревает в происходящем Россию, однако The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в разведслужбах написала, что разведывательные службы США и европейских стран не нашли доказательств того, что Россия причастна к череде разрывов подводных кабелей.

Подробнее о происшествиях — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».