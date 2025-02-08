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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 8 февраля

Президент США Дональд Трамп сказал, что на следующей неделе может поговорить с президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие дни он также намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам господина Трампа, он планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Ростовская область и Краснодарский край подверглись атаке БПЛА. В Ростове-на-Дону повреждены 14 жилых домов. Эвакуированы 68 жильцов одной из многоэтажек. В Чертковском районе Ростовской области повреждены административно-бытовые здания предприятия. В Славянском районе Кубани повреждены пять жилых домов.

В Калининградской области задержали главу Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Их подозревают во взяточничестве.

Житель Подмосковья Артем Чернов признался в организации четырех диверсий в пользу Украины. Ему грозит до пожизненного лишения свободы.

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