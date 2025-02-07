В морге Таганрога прошли обыски

В Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» прошли обыски, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительным данным, в учреждении вымогали взятки у жителей города за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Всего с 2020 года сотрудники незаконно получили 70 млн руб., отметил источник. При обысках из морга изъяты рабочие компьютеры и документация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кристина Федичкина