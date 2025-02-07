Песков рассказал о героизме российских войск, отражающих атаку ВСУ под Курском
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что то, как сражаются российские войска в Курской области, заслуживает самой высокой оценки. Накануне Минобороны сообщило об отраженных атаках ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
«Войска работают героически, не жалея себя и конечно, самая высококачественная оценка. Что касается конкретной оценки, это должно делать и делает Минобороны. Это не прерогатива администрации президента»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Бои с украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км территории Курской области — 63,2% первоначально захваченной соединениями ВСУ. На встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном 5 февраля президент Владимир Путин квалифицировал ситуацию в регионе как «очень сложную».
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