Песков рассказал о героизме российских войск, отражающих атаку ВСУ под Курском

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что то, как сражаются российские войска в Курской области, заслуживает самой высокой оценки. Накануне Минобороны сообщило об отраженных атаках ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Войска работают героически, не жалея себя и конечно, самая высококачественная оценка. Что касается конкретной оценки, это должно делать и делает Минобороны. Это не прерогатива администрации президента»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Бои с украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км территории Курской области — 63,2% первоначально захваченной соединениями ВСУ. На встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном 5 февраля президент Владимир Путин квалифицировал ситуацию в регионе как «очень сложную».

Подробнее — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».