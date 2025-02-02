Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Пари НН» на зимних сборах

Товарищеский матч между воронежским «Факелом» и «Пари НН» завершился со счетом 1:1. Он прошел в рамках зимних сборов в турецком Белеке.

Команды играли в формате «три тайма по 45 минут». На 43-й — счет открыл новичок «Факела», полузащитник Александр Ломовицкий. На 63-й — ответный гол забил защитник «Пари НН» Станислав Магкеев.

1 февраля должны были состояться сразу два матча с нижегородской командой, но первый по просьбе «Пари НН» отменили.

В стартовой игре зимних сборов воронежский клуб победил сербский «Спартак» со счетом 2:1, во второй - сыграл вничью (1:1) с «Динамо-Махачкала».

В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Так, из клуба ушли полузащитник Табо Селе и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

Юрий Голубь