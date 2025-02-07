В Болгаре планируют построить загородный отель

В Спасском районе Татарстана, на территории города Болгар, планируется строительство загородного отеля. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Отель будет расположен на выезде из Болгара. Площадь территории составляет 50 тыс. кв. м.

«Строительство нового отеля привлечет новые туристические потоки, увеличит количество ночевок на территории Спасского района и в Болгаре. Это станет важной точкой развития туристической инфраструктуры Великого Болгара», — сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Госкомитета Республики Татарстан по туризму.

В 2024 году Болгар посетили 909 тыс. человек. Для сравнения, в 2019 году Болгар посетили 530,9 тыс. человек.

С 1 января в Болгаре действует туристический налог — 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в сутки.

Анар Зейналов