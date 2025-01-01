С 1 января в Казани и еще 14 населенных пунктах Татарстана вступил в силу закон о туристическом налоге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане начал действовать туристический налог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане начал действовать туристический налог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Новый сбор будет взиматься в пяти городах: Казани, Болгаре, Азнакаево, Зеленодольске и Елабуге, а также в десяти сельских поселениях: Трехозерском, Полянском, Приволжском, Булдырском, Адельшинском, Татарско-Баганинском, Нижнекондратинском, Высельском и Татарско-Елтанском.

В 2025 году ставка налога составит 1% от стоимости проживания и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года. При этом минимальная сумма сбора установлена в размере 100 руб. за сутки.

Ранее председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов рассказал «Ъ Волга-Урал», что собранные средства могут направить на развитие туристической инфраструктуры. В частности, на строительство и реконструкцию объектов, а также на содержание парков, скверов и других популярных у туристов мест отдыха.

Анар Зейналов