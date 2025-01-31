В предыдущем году туристический поток в город Болгар увеличился до 909 тыс. человек. Об этом сообщил глава Спасского района Татарстана Фаргат Мухаметов на «Муниципальном часе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году Болгар посетили 909 тысяч человек

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В 2024 году Болгар посетили 909 тысяч человек

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2019 году Болгар посетили 530,9 тыс. человек, в 2015 году — 349,7 тыс. человек, а в 2010 году — 51,7 тыс. человек.

Фаргат Мухаметов отметил, что сейчас в районе не хватает мест размещения для туристов, в особенности в туристический сезон.

Всего, по словам руководителя Агентства инвестиционного развития Талии Минуллиной, в 2024 году Татарстан посетили 4,3 млн человек.

Влас Северин