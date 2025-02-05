В Приморско-Ахтарске работают средства ПВО

Глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко сообщил о работе средств противовоздушной обороны из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предупреждение опубликовано в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Бондаренко призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам. Руководитель округа также попросил граждан воздержаться от фото- и видеосъемки.

Вечером 5 февраля стало известно, что над Азовским морем уничтожили пять БПЛА.

Анна Гречко