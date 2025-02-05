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Коммерсантъ FM
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Кремль анонсировал встречу Путина с Хинштейном

Президент Владимир Путин сегодня, 5 февраля, встретится с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Их встреча пройдет в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, Курская область «переживает трудные времена». Представитель Кремля уточнил, что накопилось много вопросов, «прежде всего с обеспечением людей».

«Сегодня с докладом у президента будет исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Обо всех делах этого важного региона пойдет речь»,— рассказал господин Песков на брифинге.

С 6 августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

5 декабря Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора области. В интервью «Ъ» господин Хинштейн говорил о вале жалоб от местных жителей. С января 2025-го он начал проводить с ними встречи. Он заявил, что не доверяет всем местным чиновникам. В феврале он сменил своего помощника и советника.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».

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