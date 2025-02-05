WSJ: Трамп назвал сектор Газа «первоклассным объектом недвижимости»

Дональд Трамп до своего избрания президентом США в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху назвал сектор Газа «первоклассным объектом недвижимости», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, господин Трамп просил главу израильского правительства подумать, какие отели можно построить в Газе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Издание уточняет, что телефонный разговор состоялся в конце лета 2024 года. Отмечается, что тогда американский политик не объявлял о планах об установлении контроля США над сектором Газа. Как отмечает WSJ, Дональд Трамп «часто говорит о внешней политике в терминах недвижимости». В частности, осенью он сказал Владимиру Зеленскому, что Украина будет хорошим местом для развития недвижимости, упомянув Одессу. Господин Трамп также «привел схожие доводы» лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время своего первого срока, надеясь, что привлекательность отелей и застройки вдоль береговой линии страны побудит Ким Чен Ына демонтировать свой ядерный арсенал.

На этой неделе президент США заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и представляет собой «площадку под снос». Жителей анклава он вновь предложил переселить в разные страны, среди которых назвал Иорданию и Египет. Дональд Трамп пообещал, что США возьмут сектор Газа под свой контроль.

О планах господина Трампа по анклаву — в материале «Ъ» «Сектор Газа готовят к массовой зачистке».