OpenAI договорилась о партнерстве с южнокорейской технологической Kakao

Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, договорилась о совместном развитии ИИ-продуктов с южнокорейской Kakao. Ей принадлежит мессенджер KakaoTalk, на который приходится 97% рынка в Южной Корее. Также компания развивает сервисы в сфере онлайн-ритейла, онлайн-платежей, игр и др. Теперь Kakao сможет использовать технологии, разработанные OpenAI, в своих продуктах. В частности, компании будут совместно развивать ИИ-ассистента Kanana, а технологии OpenAI будут интегрированы в KakaoTalk. О финансовых условиях соглашения не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СЕО OpenAI Сэм Альтман и СЕО Kakao Чон Шина

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters СЕО OpenAI Сэм Альтман и СЕО Kakao Чон Шина

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

О партнерстве OpenAI и Kakao было объявлено во время поездки главы американской компании Сэма Альтмана в Сеул. Там он также встретился с представителями Samsung Electronics и SK Group. Господин Альтман заявил, что южнокорейские компании будут участвовать в проекте Stargate, о создании которого в конце января объявил президент США Дональд Трамп. Stargate будет совместным предприятием OpenAI, Oracle и японского холдинга SoftBank. Проект инвестирует $500 млрд в создание дата-центров и развитие ИИ. Днем ранее господин Альтман в Токио встретился с главой SoftBank Масаёси Соном — они объявили о создании совместного предприятия в Японии SB OpenAI Japan, которое будет развивать ИИ-сервисы.

Яна Рождественская