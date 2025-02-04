В Уфе суд снял судимость с супруги экс-сотрудника военкомата Константина Выропаева

Калининский райсуд Уфы удовлетворил ходатайство Анжелики Выропаевой, отменив ей условное наказание до истечения испытательного срока и сняв судимость, указывается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анжелика Выропаева (справа)

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Анжелика Выропаева (справа)

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Анжелика Выропаева — супруга экс-начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева.

Супругов задержали в октябре 2022 года. В феврале 2023 года Анжелику Выропаеву приговорили к трем годам условно со штрафом 510 тыс. руб. за посредничество во взяточничестве в крупном размере, а месяц спустя ее супруг получил шесть лет условно со штрафом 1,8 млн руб. за получение взятки, в том числе в крупном размере. Калининский райсуд Уфы тогда установил, что супруги Выропаевы за вознаграждения помогали получить освобождения от воинской службы.

Венера Хисамова