Взятки в военкомате признали условными

Судья Калининского райсуда Уфы Тимур Хасанов признал бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева виновным в получении взяток и приговорил его к шести годам условно и штрафу в размере 1,8 млн руб. До этого на суде Константин Выропаев вину свою признал и раскаялся. Представитель гособвинения Алексей Луценко не исключил подачи апелляционного представления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший военком из Уфы Константин Выропаев (слева) в зале суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Бывший военком из Уфы Константин Выропаев (слева) в зале суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева, обвиняемого в получении взяток за военные билеты (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), проходил в Калининском райсуде города в закрытом режиме. Судья Тимур Хасанов объяснил это тем, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и его показания фигурируют в другом уголовном деле, расследование которого не завершено.

Как ранее сообщал «Ъ», Константина Выропаева обвиняли в том, что он с апреля 2019 года по июнь 2020 года по просьбе знакомого Фарита Самигуллина (находится под следствием) организовал постановку на воинский учет в военном комиссариате пяти спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет. За это Константин Выропаев получил два абонемента на хоккейные матчи общей стоимостью 70 тыс. руб. Кроме того, обвиняемый за деньги организовывал выдачу подложных медицинских заключений, согласно которым троих призывников освободили от службы и зачислили в запас.

Всего в 2020–2021 годах Константин Выропаев получил взятки на общую сумму 410 тыс. руб.

В начале судебного заседания представитель гособвинения Алексей Луценко запросил для Константина Выропаева восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, отметив, что «рассматриваемое уголовное дело представляет особую актуальность».

«В результате совершения коррупционных преступлений существенно нарушается деятельность государства и местных органов власти, подрывается авторитет и иные интересы публичной власти. Зачастую причиняется значительный материальный ущерб»,— сообщил он.

Сам обвиняемый от участия в прениях отказался. «Вину свою признаю, раскаиваюсь. От участия в судебных прениях отказываюсь, предоставив слово защите»,— сказал он.

Адвокат обвиняемого Тимур Ахмеджанов напомнил, что его подзащитный — ветеран боевых действий и имеет награды: медали Минобороны РФ «За отличие в военной службе» I степени и «За воинскую доблесть» II степени, а указом президента ему был вручен орден «За военные заслуги». Также адвокат попросил учесть тот факт, что Константин Выропаев ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности и признал свою вину. Также на иждивении обвиняемого, отметил защитник, находится несовершеннолетняя дочь.

«По мнению защиты, изложенная совокупность смягчающих обстоятельств указывает на возможность исправления моего подзащитного без применения наказания в виде изоляции от общества»,— сказал адвокат и попросил суд ограничиться штрафом.

Сам подсудимый, выступая с последним словом, сказал: «В настоящий момент ко мне пришло полное осознание тех действий, которые были мною совершены… Понимаю, какое преступное деяние совершил, и понесу за это любое назначенное судом наказание. Но и в то же время, уважаемый суд, прошу вас о снисхождении. Прошу не изолировать меня от семьи и общества».

После полуторачасового пребывания в совещательной комнате судья Тимур Хасанов решил приговорить обвиняемого к шести годам условно с испытательным сроком три года и штрафу в сумме 1,8 млн руб.

Также Константину Выропаеву запрещено четыре года занимать должности с организационно-распорядительными функциями в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Представитель гособвинения Алексей Луценко в беседе с «Ъ» не исключил, что подаст апелляционное представление.

В феврале, как сообщал «Ъ», судья Калининского райсуда Уфы Нафиса Сафиуллина приговорила к трем годам условно и штрафу в размере около 500 тыс. руб. Анжелику Выропаеву — супругу Константина Выропаева. Она просила мужа помочь с военными билетами своим знакомым и была признана виновной в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Венера Хисамова