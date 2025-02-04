В думе Екатеринбурга одобрили сокращение срока сноса незаконных киосков до суток

Владельцы незаконно размещенных торговых конструкций, палаток и мобильных объектов в Екатеринбурге будут обязаны демонтировать объекты спустя три часа после извещения о сносе, хозяева киосков и павильонов — в течение 24 часов после уведомления. Соответствующий проект решения поддержали члены комиссии по экономическому развитию и инвестициям Екатеринбургской городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин отметил, что в настоящее время предпринимателям дается пять дней на добровольный вынос НТО после извещения о сносе. «Этот срок одинаков для всех, не учитывая тип незаконно размещенного объекта, что создает возможность злоупотребления со стороны недобросовестных хозяйствующих субъектов, использующих этот срок для продолжения предпринимательской деятельности»,— пояснил он.

Господин Чаплыгин подчеркнул, что сотрудники мэрии «убедились на практике», что установка палаток, торговых конструкций и мобильных торговых объектов происходит «за считанные минуты». «Незаконная установка киосков и павильонов обычно происходит в ночное время, им достаточно двух-трех часов. Наши рейды по пиротехнике показали, что на месте вынесенных и демонтированных нами объектов в течение часа появлялись точно такие же, подключенные к электричеству. Ровно то, что мы демонтировали, через час уже снова стояло там»,— добавил он.

Проект решения поддержали пять депутатов, один — не голосовал.

Напомним, проект решения о сокращении сроков на снос незаконных НТО в конце декабря в думу Екатеринбурга внес мэр Алексей Орлов. В марте 2024 года он анонсировал меры по «борьбе» с нелегальными киосками, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, мэрия выпустит обновленную схему размещения НТО, которая запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году.

Василий Алексеев