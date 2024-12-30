Владельцы снесенных киосков в Екатеринбурге поставили ларьки на прежние места

Предприниматели в Екатеринбурге, три киосках которых были демонтированы в ходе рейда 29 декабря, поставили новые ларьки на те же площадки, сообщил 66.ru со ссылкой на владельцев нестационарных торговых объектов (НТО). «Предприниматели, взявшие землю под киоски в субаренду, считают действия администрации незаконными и пишут жалобы в прокуратуру. И чтобы не терять время перед праздниками, ставят на освободившуюся землю новые ларьки»,— пишет портал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Власти Екатеринбурга приступили к демонтажу незаконных киосков с фейерверками 29 декабря. Член общественной палаты города Дмитрий Чукреев сообщил о продолжении рейда 30 декабря. По его словам, на месте демонтажа ларька сети Pirat66 на перекрестке ул. 8 марта и ул. Большакова присутствовал ее директор. На опубликованном видео он поздравлял сотрудников полиции и администрации Екатеринбурга с Новым годом и призывал «заходить в магазин за качественной пиротехникой».

Напомним, в мае 2024 года депутаты городской думы приняли новые правила размещения нестационарных торговых объектов. Поправки включают ввод коэффициентов за установку НТО с учетом их расположения и близости к остановкам, обязанность предпринимателей вносить обеспечительный платеж в размере стоимости аренды за три месяца и право получить место для размещения киоска только через аукцион. Новые точки установки киосков с учетом изменений по обновленной схеме размещения будут выставлены на аукционе в 2025 году.

Василий Алексеев