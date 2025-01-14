В Екатеринбурге планируют убирать киоски спустя 3 часа после уведомления о сносе

Владельцы незаконно размещенных ларьков в Екатеринбурге будут обязаны демонтировать нестационарные торговые объекты (НТО), торговые палатки и передвижные киоски спустя три часа после извещения о сносе. Соответствующий проект решение на рассмотрение в гордуму внес мэр Алексей Орлов. Ранее на добровольный демонтаж объектов предусматривалось пять дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Отмечается, что на добровольный снос «остальных типов НТО» будет отводиться 24 часа.

Ранее, в сентябре, власти Екатеринбурга рассматривали возможность сократить сроки добровольного демонтажа нелегальных киосков до 24 часов. В конце декабря мэрия организовала рейд, в рамках которого приступила к демонтажу незаконных ларьков с фейерверками. На следующие стуки владельцы снесенных НТО вернули часть ларьков на прежние площадки.

Напомним, Алексей Орлов анонсировал меры по «борьбе» с незаконными НТО в марте 2024 года, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, мэрия выпустит обновленную схему размещения НТО, которая запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году.

Василий Алексеев