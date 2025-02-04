Reuters узнало о кратковременной приостановке США поставок оружия Украине

Власти США «ненадолго приостановили в последние дни» поставки вооружений Украине, «прежде чем возобновить их в выходные», 1-2 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов военной помощи Украине из американских арсеналов. Рассматривался вариант полного прекращения поставок.

Выступая в Белом доме 3 февраля, Дональд Трамп рассказал про идею сделки с украинскими властями, согласно которой финансовая и военная помощь США будет предоставляться под гарантии поставок из Украины редкоземельных металлов в Соединенные Штаты.

«Мы вложили в помощь Украине почти на $200 млрд больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше»,— рассказал господин Трамп о требованиях к ЕС о поддержке Украины.

О планах Дональда Трампа по поводу урегулирования конфликта России и Украины — в материале «Ъ».