Белый дом: новые пошлины США — это не торговая война, это война с наркотиками

Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что новые пошлины США на товары из Канады и Мексики не являются началом торговой войны против этих стран. Господин Хассетт заявил каналу CNBC, что новые тарифы США введены исключительно с целью борьбы с наркотрафиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Хассетт

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Кевин Хассетт

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Эта история подается совершенно неправильно»,— утверждает представитель Белого дома. По его словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять», что новые пошлины введены для войны с наркотиками, которые доставляются в Америку через территорию Канады и Мексики.

Он отметил, что правительство Мексики «очень серьезно» относится к нововведениям Трампа и готово ужесточить борьбу с наркотрафиком. «Однако канадцы, похоже, неправильно истолковали простой смысл закона и воспринимают ситуацию как торговую войну»,— заявил господин Хассетт.

Дональд Трамп ранее подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Мексики, а также Китая. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. США предупредили, что пошлины будут увеличены в случае ответных тарифов. Канада и Мексика уже объявили, что введут собственные пошлины на американские товары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пришел с торговой войной».