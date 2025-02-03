В Нижнем Новгороде осталось 56 фронтовиков Великой Отечественной войны

На начало 2025 года в Нижнем Новгороде проживало 56 фронтовиков, принимавших непосредственное участие в боях во время Великой Отечественной войны. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в администрации города.

Как сообщалось, в 2025 году всем фронтовикам, у кого еще нет звания «Почетный гражданин Нижнего Новгорода, планируется присвоить его.

В Нижегородской области на начало года проживало 243 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Также в регионе живут 1389 членов семей ветеранов и инвалидов войны, 129 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 6238 тружеников тыла.

Андрей Репин