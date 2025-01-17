Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижегородской области осталось 243 ветерана Великой Отечественной войны

По состоянию на январь 2025 года в Нижегородской области проживает 243 участника и инвалида Великой Отечественной войны, рассказала в региональном минсоцполитики.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там добавили, что также в области проживает 1389 членов семей ветеранов и инвалидов ВОВ, 129 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 6238 тружеников тыла.

Как ранее писал «Ъ», 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. 15 января президент Владимир Путин распорядился выплатить по 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...