В Нижегородской области осталось 243 ветерана Великой Отечественной войны

По состоянию на январь 2025 года в Нижегородской области проживает 243 участника и инвалида Великой Отечественной войны, рассказала в региональном минсоцполитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там добавили, что также в области проживает 1389 членов семей ветеранов и инвалидов ВОВ, 129 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 6238 тружеников тыла.

Как ранее писал «Ъ», 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. 15 января президент Владимир Путин распорядился выплатить по 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны.

Галина Шамберина