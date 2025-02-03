В Нижнем Новгороде всем фронтовикам присвоят звание почетного гражданина города

Всем фронтовикам-участникам Великой Отечественной войны из Нижнего Новгорода в 2025 году будет присвоено звание почетного города. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В соответствии с постановлением городской думы от 22 апреля 2009 года, звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» за особые заслуги присваивается гражданину России, проживающему в городе или тесно связанному с ним по своей деятельности. Эта деятельность должна быть направлена на развитие экономики, социальной сферы, спорта, науки и культуры Нижнего Новгорода.

Также звание почетного гражданина может быть присвоено иностранным гражданам за выдающийся вклад в экономику, общественную, научную и культурную деятельность, направленную на развитие города Нижнего Новгорода.

Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» является личным пожизненным званием. Обладателям звания из городского бюджета ежеквартально выплачивают 50 тыс. руб.

Андрей Репин