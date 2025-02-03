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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия продолжит переговоры с новыми властями Сирии о базе в Тартусе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит переговоры с новыми властями Сирии по многим вопросам, в том числе о судьбе российской базы в Тартусе. В январе Дамаск разорвал соглашение с Москвой об управлении портом Тартус, однако о лишении России контроля над ее военными объектами речи не шло.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

«Вы знаете — наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске, условлено продолжить контакты по всем вопросам, есть много вопросов для обсуждения, мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этим»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. Вопрос о сохранении военного присутствия на сирийском побережье — 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в провинции Тартус и авиабазы Хмеймим в провинции Латакия — обсуждался в ходе визита российской делегации в Дамаск 28 января.

Как сообщал МИД РФ, изменений в российском присутствии в Сирии нет. Сирийские власти по итогам переговоров отмечали, что России необходимо восстановить доверие за счет «конкретных мер», в том числе — путем компенсации и помощи в реконструкции страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Но деньги вперед».

Лусине Баласян

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