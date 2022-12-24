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Глава комитета безопасности Курской области назначен вице-премьером региона

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал документы о назначении Михаила Горбунова заместителем председателя правительства Курской области — председателем комитета региональной безопасности. Об этом сам господин Старовойт рассказал в своем Telegram-канале.

«Обеспечение безопасности курян — одна из наших приоритетных задач. Это особенно важно сейчас для Курской области как для приграничного региона. Будем продолжать работу в этом направлении»,— подчеркнул господин Старовойт.

Господин Горбунов утвержден в должности замгубернатора и главы профильного ведомства в январе 2019 года. До этого был руководителем администрации Центрального округа Курска.

Владимир Зоркий

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