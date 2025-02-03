Внешние связи понижают градус

К маю в Санкт-Петербурге упразднят комитет по делам Арктики, созданный в 2018 году для развития связей региона с Арктической зоной. Задач оказалось не так много, чтобы содержать для этого отдельное ведомство; соответствующие вопросы перейдут к комитету по внешним связям. Чем занималось профильное ведомство по Арктике — в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деятельность комитета по делам Арктики заключалась в создании культурных поводов и площадки для обсуждения научных работ об исследовании Северного полюса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Деятельность комитета по делам Арктики заключалась в создании культурных поводов и площадки для обсуждения научных работ об исследовании Северного полюса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из документа, размещенного на сайте городского правительства, постановление губернатор Александр Беглов подписал 31 января. Из текста действующего постановления от 2012 года «О структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» вычеркивается пункт о самом комитете и распределении обязанностей вице-губернаторов, которым арктический комитет был закреплен в зоне ответственности Владимира Княгинина. Вопросами Арктики этот заместитель господина Беглова заниматься больше не будет. Редакция документа вступает в силу с 5 мая 2025 года, до этого времени чиновники должны завершить все формальные процедуры.

Часть сотрудников арктического подразделения подготовится к переходу на работу в комитет по внешним связям, где намерены расширить штат, рассказали в администрации. Ведомство начнет заниматься вопросами Арктики.

Комитет по делам Арктики был создан в феврале 2018 года и занимался политикой в сфере развития научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Петербурга с регионами Арктической зоны, а также координировал деятельность иных исполнительных органов в этой сфере. Его создание лоббировал губернатор Георгий Полтавченко. Прежде чем создать новое ведомство, он около 10 лет заявлял о необходимости развивать эту зону, для чего в 2011 году инициировал проведение Арктической международной конференции.

С момента создания комитет возглавлял Герман Широков, попавший туда из управления ФСКН по Новгородской области. Ранее господин Широков служил в отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР. На посту чиновник пробыл практически до постановления о роспуске ведомства. 20 января господин Беглов освободил Германа Широкова от должности председателя, назначив спецпредставителем главы города. На место руководителя ведомства была назначена его замглавы Елена Асеева. Сотрудники Смольного предполагают, что решение о ликвидации комитета было неожиданным, раз смена главы случилась за несколько дней до подписания документа.

При губернаторе Георгии Полтавченко Арктику курировал вице-губернатор Михаил Кучерявый. Он оставался на должности и встречался с главами регионов Арктической зоны до назначения Александра Беглова, после чего губернатор принял отставку господина Кучерявого. С назначением нового градоначальника работа комитета велась примерно так же, как изначально ее представил Смольный. На Северо-Западе устраивались конференции и форумы, на которые собирали чиновников, активистов и научных сотрудников, в основном из центров арктических исследований при вузах России, в том числе с Ямала. Самым заметным мероприятием ведомства был «Арктический салон». Его успели провести три раза, с 2022 по 2024 год. В последний раз культурную, познавательную и деловую программу в Петропавловской крепости посетили более 50 тыс. человек. Планируется, что мероприятия останутся, но курировать их будет иное ведомство.

В основном деятельность комитета заключалась в создании культурных поводов и площадки для обсуждения научных работ об исследовании Арктики. В профильной научной среде рассказали «Ъ-СПб», что ликвидация не назревала активно, но мысли, что отдельное ведомство для этого не нужно, были уже давно.

Полина Пучкова