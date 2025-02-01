Fox News: причиной авиакатастрофы в Филадельфии могли стать баллоны с кислородом

Причиной крушения медицинского самолета в Филадельфии могли стать баллоны с кислородом. Об этом сообщил корреспондент Fox News Рич Зеоли со ссылкой на источники.

«Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и... топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв»,— заявил журналист.

Один кислородный баллон обнаружили недалеко от места крушения возле ресторана сети McDonald`s. Представитель авиакомпании Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд заявил, что самолет был загружен авиационным топливом, которое очень легко воспламеняется.

Небольшой самолет Learjet 55 потерпел крушение в жилом массиве в Филадельфии (штат Пенсильвания) сегодня ночью, 1 февраля. На борту находились шесть человек — четыре члена экипажа, пациент-ребенок и сопровождающая его мать. Из них никто не выжил. После крушения огонь также охватил дома и машины, о пострадавших на земле пока не сообщается. Президент США Дональд Трамп принес соболезнования в связи с авиакатастрофой.

На этой неделе в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Погибли все летевшие на них 67 человек. В числе жертв были 3 российских фигуристов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».