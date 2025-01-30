Начальник пожарной охраны: выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет

Начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли заявил, что выживших после столкновения вертолета ВВС США и самолета PSA Airlines в Вашингтоне нет.

«На данный момент мы не считаем, что кто-либо выжил»,— сказал он (цитата по Reuters).

Авиакатастрофа произошла вечером в среду в небе над Вашингтоном. Пассажирский самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Работы по поиску жертв продолжаются, однако они осложнены из-за низкой температуры воды в реке (0°C). Сообщается, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Позднее их гибель подтвердил директор спортивного клуба Бостона Даг Зегибе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле соболезнуют родным и близким погибших.

Президент США Дональд Трамп проведет брифинг в связи с авиакатастрофой. В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что, по его мнению, этой «ужасной катастрофы» можно было избежать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катастрофа над Потомаком».