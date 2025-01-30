Трамп проведет брифинг в связи с крушением самолета в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в четверг проведет брифинг в связи с авиакатастрофой, произошедшей вечером в среду в небе над Вашингтоном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на обновленное расписание Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Как пишет Reuters, в обновленном расписании Белого дома говорится, что «президент проведет брифинг по авиационной катастрофе в 11:00 утра (16:00 по Гринвичу)».

Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что следит за ситуацией и предоставит больше деталей, как только будет ими располагать. Американский лидер также отметил, что, по его мнению, этой «ужасной катастрофы» можно было избежать.

Вечером в среду в небе над Вашингтоном вертолет ВВС США столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании PSA Airlines, выполнявшим рейс American Airlines. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек, в том числе несколько российских фигуристов. В Кремле подтвердили гибель российских спортсменов и выразили соболезнования близким всех погибших.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «Катастрофа над Потомаком».

Анастасия Домбицкая