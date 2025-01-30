Песков подтвердил гибель российских фигуристов в авиакатастрофе в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате крушения самолета в Вашингтоне. Он уточнил, что планов по контактам Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после авиакатастрофы нет.

«Мы видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости из Вашингтона. Сожалеем, соболезнуем родным и близким, которые потеряли, потеряли наших сограждан»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла. Отвечая на вопрос о возможном диалоге двух президентов, он сказал, что пока таких контактов не планируется.

Пассажирский самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и при заходе на посадку около Вашингтона столкнулся с военным вертолетом. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на борту лайнера находились 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Власти США пока не сообщали о выживших. Поиски пассажиров продолжаются.

Известно, что на борту судна находились представители российской школы фигурного катания. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.