Главные новости к утру 30 января

В Вашингтоне вечером 29 января (рано утром 30 января по московскому времени) самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс для American Airlines, при заходе на посадку столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту самолета находилось 64 человека. На борту вертолета — трое военнослужащих. Информации о жертвах нет. Аэропорт остановил работу.

Рынок новых гибридных автомобилей в России по итогам прошлого года показал взрывной рост: продажи выросли почти в три раза и достигли 62,85 тыс. автомобилей. С большим отрывом лидирует Lixiang, на втором месте — Voyah, замыкает тройку BMW.

Оборот рынка букмекеров за 2024 год вырос на 40% и составил 1,7 трлн руб., сделать ставки по итогам года решилось более 6 млн человек. При этом размер средней ставки вырос на 18,9%, сумма целевых отчислений, по данным «Ъ», достигла 33 млрд руб. Рост рынка связан как с его обелением (борьбой с нелегальными букмекерами), так и с инфляцией.

Американская компания по кибербезопасности Wiz сообщила, что ее сотрудникам удалось обнаружить в общем доступе базу данных ClickHouse, связанную с китайским ИИ-стартапом DeepSeek. Используя обнаруженные файлы, программисты Wiz получили полный контроль над базой. Обнаружить утечки сотрудники компании смогли «в течение нескольких минут», а занялись этим, поскольку «DeepSeek произвел фурор в сфере искусственного интеллекта».

Американская корпорация Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена, сообщила о решении выплатить президенту США Дональду Трампу $25 млн в рамках урегулирования иска, который он подал в 2021 году из-за блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram после беспорядков 6 января в Капитолии.

Президент США Дональд Трамп, подписывая в Белом доме акт Лейкен Райли, предписывающий аресты нелегальных мигрантов, заявил, что подпишет указ, который легализует временное содержание на базе Гуантанамо на Кубе 30 тыс. задержанных нелегалов. «Большинство людей даже не знают об этом. У нас в Гуантанамо есть 30 000 коек для содержания самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу»,— сказал он.