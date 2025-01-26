В Ростовской области запретили утилизировать песок с мазутом

Песок с побережья Черного моря, загрязненный мазутом после крушения танкеров, не будут утилизировать в Семикаракорском районе. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, компания «Южный город» заключила контракт с кубанским МЧС. На ее полигоне должны были утилизировать песок. Однако проверка Роспотребнадзора, Минприроды и прокуратуры Ростовской области показала, что объект не готов к этой работе.

Как считает Юрий Слюсарь, утилизация песка в Ростовской области может угрожать окружающей среде и населению региона. «Наша общая задача — оказать посильную помощь Кубани и Крыму, но при этом не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы», — подчеркнул врио губернатора.

Анастасия Казуков