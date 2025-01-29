Utair откроет рейсы между Уфой и Сочи в июне

Авиакомпания Utair с июня 2025 года начнет выполнять рейсы между Уфой и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Полеты запланированы пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 3,5 часа.

Кроме того, в летний период Utair будет выполнять рейсы в Сочи из Москвы, Нижневартовска, Сургута, Тюмени и Ханты-Мансийска.

Спрос на авиаперелеты в Сочи продолжает расти. По информации авиахаба курорта, пассажиропоток на международных направлениях увеличился на 13%, достигнув 1,7 млн человек. Наиболее востребованные маршруты — Стамбул, Анталья и Ереван.

Нурий Бзасежев