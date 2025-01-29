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Запрет на найм мигрантов и взыскание 23 млн рублей с Ильназа Галявиева

Главные события среды 29 января 2025 года в Татарстане и Чувашии

В Татарстане и Чувашии до конца 2025 года запрещено нанимать мигрантов в ряде сфер. В Татарстане иностранцы не смогут работать перевозчиками опасных грузов, ветеринарами, заниматься финансовой деятельностью и т.д. В Чувашии запрет касается работы в сфере образования, розничной торговле табаком и алкоголем, деятельности таксистов.

Приставы взыщут более 23 млн руб. с Ильназа Галявиева. Сейчас он отбывает пожизненное наказание за стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года.

В Татарстане в 2024 году произошло более 4 тыс. пожаров. Погибшими в результате возгораний числятся 115 человек, еще 202 человека получили травмы.

Экспорт татарстанского алкоголя за 2024 год вырос на 24%. АО «Татспиртпром» поставляет свою продукцию в 13 стран мира.

Госалкогольинспекция Татарстана в 2024 году наложила штрафы на 15,6 млн руб. Из этой суммы было выплачено 9,9 млн руб.

С 2011 года в благоустройство парков и скверов Казани было выделено 15,5 млрд руб. Дирекция парков и скверов города продолжит увеличивать и модернизировать парковые зоны.

В Мариинско-Посадском округе Чувашской Республики на инвестпроекты до 2030 года планируют выделить 5,1 млрд руб. Глава республики Олег Николаев поручил администрации округа до 1 июля разработать стратегию развития территории.

Артём Дергунов

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