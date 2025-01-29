В Мариинско-Посадском округе до 2030 года выделят 5,1 млрд на инвестпроекты

В Мариинско-Посадском округе Чувашской Республики до 2030 года планируют выделить 5,1 млрд руб. на реализацию 20 инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

В округе также запланированы 67 инфраструктурных проектов в области туризма, строительства и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, потребительского рынка, здравоохранения и т. д. на общую сумму 6,9 млрд руб. Мариинско-Посадский округ также будет задействован в реализации 16 мегапроектов, среди которых «Строительство сети энергоцентров», «Чувашия космическая» (реконструкция мемориального комплекса им. летчика-космонавта А. Г. Николаева), «Строительство причальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад в 2025–2027 годах» и т. д.

Глава республики поручил администрации округа до 1 июля разработать стратегию развития территории в рамках Комплексной программы социально-экономического развития до 2030 года.

«В каждом муниципалитете мы видим как организовать работу в ключевых сферах — сельском хозяйстве и строительстве, социальной и жилищно-коммунальной сферах, медицине, образовании. Но важно еще раз критически на это посмотреть и учесть пока еще не охваченные вниманием составляющие», — сказал Олег Николаев.

Ранее стало известно, что в Мариинском Посаде и Козловке к 2027 году планируют построить два новых причала. Строительные работы оценили в 953,2 млн руб.

Диана Соловьёва