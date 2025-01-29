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С 2011 года в благоустройство парков и скверов Казани вложили 15,5 млрд рублей

Мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что с 2011 года в благоустройство общественных пространств города было вложено 15,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По словам господина Метшина, то, что связано с настроением и возможностью здорового досуга горожан, — это очень важно. Работа по увеличению и модернизации парковых зон продолжится.

Руководитель дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова сообщила, что в 2024 году 1,9 млн человек посетили мероприятия, проводимые в парках и скверах города. Это на 600 тыс. человек больше, чем в 2023 году.

Увеличение количества горожан, посещающих мероприятия в общественных пространствах, произошло за счет работы с сообществами. Дирекция парков вела работу с 50 различными парковыми сообществами города, среди которых были шахматисты, танцоры, уличные музыканты, художники, садоводы, собаководы и другие. Всего в городских сообществах состоит 62 тыс. человек. Вместе с ними было проведено 380 мероприятий.

Артём Дергунов

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