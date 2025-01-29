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В Татарстане до конца года запретят нанимать мигрантов на работу таксистами

Привлекать иностранцев к работе таксистами в Татарстане запрещено до конца 2025 года. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

В Татарстане до конца года запретят нанимать мигрантов на работу таксистами

В Татарстане до конца года запретят нанимать мигрантов на работу таксистами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Татарстане до конца года запретят нанимать мигрантов на работу таксистами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мигрантам также запрещено заниматься перевозкой опасных грузов, финансовой деятельностью, работой в негосударственных пенсионных фондах, охранных службах и ветеринарных клиниках.

Кроме того, иностранцев нельзя будет привлекать к оказанию правовых услуг, бухгалтерии, ремонту компьютеров и бытовой техники, а также организации азартных игр и лотерей.

В 2025 году в Чувашии также ограничат 7461219 трудоустройство мигрантов в розничной торговле алкоголем и табаком, общественном транспорте и такси, а также в сферах образования, культуры, спорта и развлечений.

Дарья Сайфиева

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