В 2024 году на территории Татарстана зарегистрировано 4217 пожаров. В результате возгораний погибли 115 человек, еще 202 человека получили травмы. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Ирек Кадамов на заседании коллегий ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2024 году произошло более 4 тысяч пожаров

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане в 2024 году произошло более 4 тысяч пожаров

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По сравнению с прошлым годом число пожаров снизилось на 15%, количество погибших уменьшилось на 19%, а число пострадавших сократилось на 1,5%.

Больше половины всех пожаров (52,6%) произошли в жилом секторе, еще 36,2% — на открытых территориях, включая мусорные свалки, пожнивные остатки и траву. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (48%), нарушения правил эксплуатации электрооборудования (30%) и печей (14%).

Среди погибших на пожарах 73 человека (51%) находились в состоянии алкогольного опьянения. В 2024 году также зафиксировано 11 случаев групповой гибели (где погибли два и более человека), в которых жертвами стали 27 человек, включая двоих детей.

В результате пожара, произошедшего 24 декабря в Елабужском районе на сельскохозяйственном объекте ООО «МИР», погибли шесть человек.

Всего за год на пожарах погибли трое детей, что на 62% меньше, чем в 2023 году. Двое из них стали жертвами пожаров в Елабужском районе, еще один ребенок погиб в Черемшанском районе.

В МЧС отметили, что основными причинами гибели людей на пожарах стали неосторожное обращение с огнем (52%), нарушения правил эксплуатации электрооборудования (32%) и печей (7,8%).

Анар Зейналов