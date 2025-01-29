Вице-премьер Оверчук: вступление Армении в ЕС закроет для нее рынок ЕАЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что в случае вступления в Евросоюз рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для Армении будет закрыт. По его оценке, армянская сторона знает об этих последствиях. При этом он отметил, что процесс присоединения Еревана к ЕС будет длительным, и призвал дождаться итогов слушаний в армянском парламенте по этому вопросу.

«Открытие рынков с Евросоюзом будет означать закрытие рынков с Евразийским экономическим союзом. Иначе пострадают наши производители в Евразийском экономическом союзе, это очевидно»,— сказал Алексей Оверчук журналистам (цитата по ТАСС). «Люди, которые сейчас в дискуссиях, идущих в Армении, утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ»,— добавил он.

9 января правительство Армении поддержало законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». С 11 по 14 февраля парламент страны рассмотрит инициативу, а в случае одобрения в республике организуют референдум о вступлении в ЕС. Вместе с тем армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. По утверждению Еревана, это выгодная с экономической точки зрения структура, а вопрос о параллельной евроинтеграции Армении можно решить.

О внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян